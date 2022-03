Jens Stoltenberg visita tropas da NATO na Noruega

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, visita esta sexta-feira as tropas que estão a participar no exercício “Cold Response 2022”, manobras militares que estão a decorrer na Noruega e que envolvem operacionais de 27 Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo Portugal, e parceiros.