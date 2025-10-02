Jeremias Sebastião Manuel vence Prémio Literário INCM/Angola com "Estado de Kalumbunze"

De acordo com o júri, composto por Aníbal João Ribeiro (presidente), Jorge Reis-Sá e Ana Paula Tavares, "Estado de Kalumbunze é uma obra que, através da figura de um professor que lidera o movimento `vida ou morte`, reflete a luta contra a cleptocracia e as elites políticas de uma ilha marcada por tensões sociais e resistência".

O júri acrescentou que, com esta distinção, "reforça-se o compromisso de promover e valorizar a literatura em língua portuguesa, celebrando a palavra escrita enquanto espaço de memória, crítica e transformação cultural".

O autor, natural de Viana, em Luanda, é funcionário público, licenciado em Direito e mestre em Relações Internacionais.

Para além da sua atividade profissional, dedica-se à escrita e ao ensino. Estreou-se em 2018 com o romance policial "O candidato", a que se seguiram "A Banca", "Ventos da Destruição" e "Nataniela", este último centrado na precariedade dos cuidados de saúde em Angola e no combate à malária.

Jeremias Sebastião Manuel verá a sua obra publicada sob a chancela da Imprensa Nacional e receberá um prémio pecuniário no valor de cinco mil euros.

Instituído pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), o Prémio Literário INCM/Angola tem periodicidade anual e distingue trabalhos inéditos no domínio da prosa, da autoria de cidadãos angolanos ou de estrangeiros residentes em Angola há pelo menos cinco anos, incentivando a criação literária em língua portuguesa.

A iniciativa contou com a parceria da Embaixada de Portugal e do Camões --- Centro Cultural Português em Luanda, responsáveis pela promoção e divulgação do prémio em Angola.