Jeremy Corbyn instado por apoiantes a candidatar-se a "mayor" de Londres

O jornal britânico HuftPost citou a esse respeito um dos promotores da campanha : "Há pessoas que, considerando a agenda progressista de alguns dos 'mayors' da capital, acharam que seria um bom eixo político ter Jeremy a fazer algo semelhante em Londres. Não é uma coisa que ele alguma vez tenha dito que tem vontade de fazer, mas isso foi discutido por pessoas que lhe estão próximas".





Corbyn tropeçara desde o início do seu mandato à frente do partido na resistência da ala direita e tivera sempre contra si a maioria da bancada parlamentar trabalhista, sempre alinhada à direita. Entre as posições que mais irritavam a direita trabalhista contava-se a de preconizar a dissolução da NATO e, enquanto esta não for dissolvida, a retirada do Reino Unido da aliança.





Com a derrota eleitoral sofrida pelo partido em 2019, a oposição interna subiu de tom e, no final, de uma enérgica campanha conseguiu derrubar Corbyn e, finalmente, expulsá-lo do partido por motivos de um alegado anti-semitismo. Na verdade, Corbyn era um crítico intransigente das violações de direitos humanos cometidas pelo Estado de Israel, mas sempre negou com veemência qualquer laivo de anti-semitismo.





Actualmente, Corbyn continua a ser deputado na Câmara dos Comuns, reeleito pelo seu círculo como candidato independente, e entretanto readmitido no partido. Mas, a candidatar-se à presidência do município londrino, teria de fazê-lo mais uma vez como independente, porque não teria o apoio do partido.





Londres, com uma população semelhante à de Portugal, tem alguma tradição de autoridades municipais da esquerda trabalhista. Um anterior presidente, Ken Livingstone, era igualmente um crítico severo da política israelita e foi por isso expulso do partido, precisamente sob a liderança de Corbyn, que não conseguiu evitar a expulsão.