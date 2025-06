Jerusalém anuncia duas vagas de mísseis iranianos esta madrugada

"As Forças de Defesa de Israel (IDF) identificaram recentemente mísseis lançados do Irão em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas defensivos estão operacionais para intercetar a ameaça", declarou o exército israelita no mesmo comunicado que habitualmente antecede os alarmes no país.

O primeiro aviso foi lançado às 03:30 locais (00:30 TMG) e fez soar os alarmes no centro de Israel e em Telavive, enquanto o segundo, dirigido para o norte do país, foi lançado uma hora depois.

O serviço de emergência israelita, Magen David Adom (MDA), correspondente à Cruz Vermelha, informou que em ambos os casos não se registaram feridos ou vítimas mortais.

Estes ataques sucederam a outros dois na segunda-feira, que também não causaram vítimas.

Os ataques foram precedidos pelo aviso do governo iraniano de uma ofensiva com mísseis e drones que duraria "até ao amanhecer", segundo a agência noticiosa iraniana Tasnim.

O Irão avisou também os residentes de Telavive, na segunda-feira, para abandonarem imediatamente as zonas da cidade onde existem infraestruturas militares.

Os ataques entre Israel e o Irão prosseguem pelo quinto dia consecutivo, e provocaram já a morte a mais de 220 iranianos e 24 israelitas, assim como fizeram centenas de feridos em ambos os lados, numa escalada de tensão inédita e que não dá sinais de abrandar.