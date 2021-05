Jerusalém. Polícia israelita reprime fiéis muçulmanos em dia de oração

Foram ouvidos tiros na Esplanada das Mesquita, um dos três locais mais sagrados do Islão, onde muitos muçulmanos estavam reunidos para a última sexta-feira do Ramadão.



Entretanto, grupos de palestinianos e israelitas envolveram-se, nas últimas horas, em confrontos de rua no Leste de Jerusalém.



A polícia israelita deteve sete pessoas.