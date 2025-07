Jimmy Lai em solitária há mais de quatro anos

"O acordo para o afastamento de Lai Chee-ying da associação com outras PIC (sigla em inglês para pessoas sob custódia) foi feito a seu próprio pedido", disseram as autoridades da região semiautónoma chinesa.

Num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, o governo de Hong Kong não revelou as razões apresentadas para sustentar o pedido da defesa de Jimmy Lai, que não foi autorizado a escolher os seus advogados de defesa.

Mas as autoridades recordaram que "o representante legal" do empresário "esclareceu ainda publicamente que ele está a receber o tratamento e cuidados adequados na prisão".

Uma advogada irlandesa que representa Jimmy Lai, Caoilfhionn Gallagher, disse, porém, ao jornal canadiano "The Globe and Mail" na segunda-feira estar muito preocupada com a saúde do empresário, de 77 anos, que sofre de diabetes.

O governo de Hong Kong disse que o Departamento de Serviços Correcionais (CSD, na sigla em inglês) "está empenhado em garantir que o ambiente de custódia é seguro, protegido, humano, apropriado e saudável".

Lai está detido desde o final de 2020 sob a acusação de conluio, ao abrigo da lei de segurança nacional imposta pelo Governo Central chinês meses antes para reprimir uma vaga de manifestações antigovernamentais e pró-democracia.

A Amnistia Internacional concluiu que, dos 78 casos já concluídos ao abrigo da lei de segurança nacional, pelo menos 66 "envolveram apenas expressão legítima que não deveria ter sido criminalizada, sem provas de conduta violenta ou incitação".