João Gomes Cravinho é o novo reitor do Colégio da Europa em Bruges

"A 30 de abril, o Colégio da Europa nomeou o dr. João Gomes Cravinho como seu próximo reitor", anunciou a instituição em comunicado, acrescentando que a escolha do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de António Costa foi decidida pelo Conselho Administrativo do Colégio da Europa, na sequência da proposta do seu Conselho Académico.

Em declarações à Lusa, Gomes Cravinho referiu que assume o cargo de reitor do Colégio da Europa "com profunda satisfação e um elevado sentido de responsabilidade".