João Gomes Cravinho em Israel. "Portugal está com a paz"

O ministro português dos Negócios Estrangeiros iniciou esta sexta-feira em Israel um périplo de dois dias pelo Médio Oriente. João Gomes Cravinho afirmou, em declarações aos enviados especiais da RTP, que "Portugal está com a paz".

"Aquilo que vou ter oportunidade de dizer ao meu colega, Eli Cohen, com quem me vou encontrar num kibbutz, daqui a muito pouco, é que, em primeiro lugar, Portugal é solidário em relação aos ataques terroristas do Hamas. Portugal obviamente que defende o direito de Israel de proteger os seus cidadãos e o seu território", começou por vincar o ministro.



"Ao mesmo tempo, nós estamos numa situação em que houve um nível absolutamente incomportável de vítimas civis em Gaza e vou-lhe também transmitir a mensagem que é absolutamente fundamental: o cessar-fogo temporário, humanitário, que se vive neste momento deve ter continuidade", acrescentou.