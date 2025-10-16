João Lourenço anuncia condecoração de Jonas Savimbi e Holden Roberto

O presidente angolano, João Lourenço, anunciou esta quarta-feira que os líderes históricos Jonas Savimbi (UNITA) e Holden Roberto (FNLA), signatários dos Acordos de Alvor, vão ser condecorados com a Medalha Comemorativa dos 50 anos da Independência Nacional.

Falando no parlamento, João Lourenço descreveu a decisão, anunciada na reta final de um discurso de mais de três horas, no qual o chefe de Estado evocou os 50 anos da independência de Angola, a longa guerra civil e os ganhos alcançados desde então em todos os domínios da vida nacional, como um tributo "ao espírito do perdão, da paz e da reconciliação nacional".

A decisão de distinguir os fundadores da UNITA e da FNLA surge após críticas e polémica pela ausência destes nomes nas listas de condecorações já atribuídas no âmbito das celebrações da independência, e foi fortemente aplaudida no hemiciclo onde hoje João Lourenço fez o seu discurso do Estado da Nação, marcando a abertura do ano parlamentar.

A UNITA criticou as razões invocadas para a homenagem e rejeitou que necessite de "perdão".

com Lusa

