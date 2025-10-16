Mundo
João Lourenço anuncia condecoração de Jonas Savimbi e Holden Roberto
O presidente angolano, João Lourenço, anunciou esta quarta-feira que os líderes históricos Jonas Savimbi (UNITA) e Holden Roberto (FNLA), signatários dos Acordos de Alvor, vão ser condecorados com a Medalha Comemorativa dos 50 anos da Independência Nacional.
A decisão de distinguir os fundadores da UNITA e da FNLA surge após críticas e polémica pela ausência destes nomes nas listas de condecorações já atribuídas no âmbito das celebrações da independência, e foi fortemente aplaudida no hemiciclo onde hoje João Lourenço fez o seu discurso do Estado da Nação, marcando a abertura do ano parlamentar.
A UNITA criticou as razões invocadas para a homenagem e rejeitou que necessite de "perdão".
com Lusa