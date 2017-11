João Lourenço inicia processo de mudanças em Angola

Depois dos diamantes e dos bancos do Estado, agora é a vez do Petróleo e da Comunicação Social.



A filha do antigo presidente, Isabel dos Santos, foi afastada da SONANGOL.



Também o segundo canal da televisão pública de Angola deixa de ser gerido pela empresa de dois filhos de José Eduardo dos Santos.



Na análise de Fernando Jorge Cardoso, professor do ISCTE e especialista em assuntos africanos, João Lourenço olhou para as nomeações feitas por José Eduardo dos Santos como um abuso de confiança e um abuso de poder



