João Lourenço inicia visita oficial de três dias à China

O economista Alves da Rocha, diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, em eclações à Lusa, defendeu que a renegociação da dívida de Angola com a China deve ser a principal razão da visita, para aliviar o peso desta no orçamento angolano.

O serviço da dívida à China "influencia negativamente a gestão orçamental do país", considerou Alves da Rocha.

Em comunicado de imprensa, a presidência angolana destaca que, neste primeiro dia da visita, João Lourenço e o seu anfitrião, Xi Jinping, manterão um encontro.

Para Alves da Rocha, a renegociação da dívida deve estar no centro do encontro entre João Lourenço e Xi Jinping, porque, justificou, importa que "o governo tenha maior capacidade de manobra, atendendo às tremendas necessidades financeiras do país".

Angola continua a destinar grande parte do serviço da dívida pública externa para pagar à China, o maior credor do país.

A dívida resulta do processo de reabilitação de Angola após o conflito armado terminado em 2002 e é garantida pela exportação do petróleo.

O programa da visita do presidente angolano inclui ainda a participação num fórum de negócios, com o tema investimento em Angola no centro dos debates, e encontros de trabalho com empresários chineses que já operam em Angola ou o pretendem fazer no futuro.

No último dia da visita, João Lourenço desloca-se à província de Xandong, para contactos com setores produtivos nos domínios da indústria têxtil, farmacêutica e atividade agrícola.

João Lourenço tem também agendado um encontro com representantes da comunidade angolana residente na China.