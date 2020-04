João Lourenço nomeia ex-arguido do caso "Burla Tailandesa" para Casa de Segurança

Luanda, 06 abr 2020 (Lusa) - O Presidente angolano, João Lourenço, nomeou um ex-arguido do caso que ficou conhecido como "Burla Tailandesa" como diretor do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Casa de Segurança do Presidente da República, segundo uma nota hoje divulgada.