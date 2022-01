João Rendeiro detido até 21 de janeiro na África do Sul após adiamento de sessão

A sessão desta segunda-feira em tribunal, que era destinada à, durou poucos minutos e serviu apenas para o cumprimento de formalidades.“A sessão fica adiada até dia 21 de janeiro” e, declarou o magistrado Rajesh Parshotam.A nova data será um dia depois de terminar o prazo para as autoridades portuguesas formalizarem, junto da África do Sul, o pedido de extradição de Rendeiro, conforme estipulado na Convenção Europeia de Extradição.Esta segunda-feira foi feita apenas uma atualização sobre o processo e o procurador Navin Sewpersat disse que- depois dos três já anunciados em dezembro.Rendeiro entrou e saiu da sala de audiências sem prestar quaisquer declarações, regressando à prisão de Westville, província de KwaZulu-Natal, onde permanece há 28 dias.Em dezembro,. A data limite para submeter toda a documentação conforme estipulado na Convenção Europeia de Extradição termina, assim, a 20 de janeiro.

PGR está a trabalhar no pedido de extradição

A 17 de dezembro, Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou, remetendo-o para uma das maiores prisões do país, depois de rejeitar a libertação sob caução.João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.Sobre o antigo presidente do BPP recaem três mandados de detenção internacional, sendo queO Ministério Público tem de enviar toda a documentação devidamente traduzida, o que explica a demora.O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros.Das três condenações, uma já transitou em julgado e não admite mais recursos, com João Rendeiro a ter de cumprirO colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.

c/ Lusa