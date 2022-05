João Rendeiro morreu na prisão na África do Sul

As circunstâncias da morte ainda estão a ser apuradas. A advogada de João Rendeiro adianta que os responsáveis da prisão argumentam que se tratou de um suicídio.







O antigo banqueiro foi detido a 11 de dezembro do ano passado num hotel de luxo na África do Sul, depois de ter fugido de Portugal para não cumprir pena no processo BPP. Estava preso na África do Sul, na prisão de Westville, em Durban. Tinha pedido a mudança de estabelecimento prisional.







Portugal pediu a extradição de João Rendeiro. Neste processo, o ex-responsável do Banco Privado Português opunha-se ao regresso a Portugal.



Penas de prisão em três processos



João Rendeiro foi condenado em Portugal a penas de prisão em três processos. A mais recente foi sentenciada em setembro deste ano.



O ex banqueiro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva por burla qualificada ao embaixador jubilidado Julio Mascarenhas.



A esta condenação soma-se uma outra pena de cinco anos e oito meses por falsidade informática e falsificação do documento.



Há ainda uma outra pena de pena de 10 anos de prisão efetiva pelos crimes de fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais.



Todas estas sentenças estão relacionadas com a gestão de João Rendeiro enquanto esteve à frente do Banco Privado Português.



Já depois do ex banqueiro estar preso na África do Sul, foi emitido um quarto mandado detenção



Tem que ver com um processo ainda em investigação, relacionado com o descaminho de obras de arte.



Entre os arguidos deste processo está também a mulher do antigo presidente do BPP.







(em atualização)