Joe Biden acredita numa invasão da Ucrânia e alerta que Rússia pagará um "preço elevado"

Em conferência de imprensa na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos admitiu a hipótese de uma verdadeira invasão da Ucrânia por parte da Rússia.Biden disse que uma invasão em grande escala seria “o acontecimento mais importante em termos de guerra e paz desde a Segunda Guerra Mundial”, com o risco de extravasar para fora das fronteiras e “sair do controlo”., afirmou Joe Biden, que reiterou ameaças de sanções económicos “nunca antes vistas”.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que a Rússia mobilizou quase 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia e que pode duplicar a sua presença militar muito rapidamente.

“Nós vamos fortalecer os laços com os nossos aliados da NATO, e eu já lhes disse que se ele [Putin] realmente invadir o flanco leste, nós já entregamos mais de 600 milhões de dólares em equipamento sofisticado, material de defesa que foi dado aos ucranianos”, alertou Biden, acrescentando que “”.

Divergências quanto à resposta a invasão de pequena escala

Um funcionário ucraniano disse mesmo à CNN que as palavras do presidente norte-americano “dão luz verde a Putin para entrar na Ucrânia”.

Ao refletir sobre os possíveis cenários, Biden deu, no entanto, a entender que os países que formam a aliança atlântica estão divididos quanto à resposta que será dada no caso de uma “pequena incursão”.Instado a esclarecer o que qualifica como “pequenas incursões”, o presidente dos EUA apontou para ataques cibernéticos e a presença de funcionários de inteligência russos.“Há diferenças na NATO quanto ao que os países estão dispostos a fazer, dependendo do que acontecer”, disse Biden.A escolha de palavras de Biden fez soar os alarmes em Kiev, ao sugerir que uma pequena incursão provocaria uma resposta incerta por parte da NATO.Poucos minutos depois da conferência de imprensa de Joe Biden, a sua porta-voz, Jen Psaki, emitiu um esclarecimento relativamente a este último ponto. “disse Psaki em comunicado.“O presidente Biden também sabe, por longa experiência, que os russos têm uma extensa cartilha de agressão além da força militar, incluindo ataques cibernéticos e táticas paramilitares. E afirmou hoje que esses atos de agressão russa terão uma resposta decisiva, recíproca e unida”, esclareceu Psaki na quarta-feira.

Palavras de Biden “em nada contribuem para atenuar a tensão”

O Kremlin reagiu esta quinta-feira às declarações de Joe Biden, afirmando que as ameaças do presidente norte-americano não ajudam a reduzir as crescentes tensões com a Ucrânia e podem até desestabilizar ainda mais a situação.Apesar das repetidas declarações recentes de Kiev em contrário, Peskov também disse que Moscovo teme que as ameaças de sanções dos Estados Unidos possam encorajar Kiev a tentar resolver um conflito de oito anos com separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia através da força.disse o porta-voz do Kremlin.O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, acusou a Rússia de usar todos os meios "no seu manual" para desestabilizar o país vizinho desde 2014, primeiro com a anexação da península da Crimeia e depois com a guerra no Donbass."A agressão russa até agora matou mais de 14.000 homens, mulheres e crianças ucranianas, e deixou 1,5 milhões de ucranianos sem abrigo", denunciou o chefe da diplomacia dos EUA, que apontou o dedo a Moscovo por continuar a "alimentar" o conflito no leste da Ucrânia, onde o Kremlin apoia as forças separatistas em Donetsk e Lugansk.

Blinken chegou na quarta-feira a Kiev, no âmbito de uma digressão europeia que inclui uma escala em Berlim e um encontro em Genebra, na sexta-feira, com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, com quem falou na terça-feira, por telefone, para lhe demonstrar o "inabalável" compromisso com a integridade territorial da Ucrânia.