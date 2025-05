Joe Biden diagnosticado com "forma agressiva" de cancro da próstata

“Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado e descobriu-se um novo nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes. Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com cancro da próstata, classificado como Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea”, diz o comunicado, referindo-se à classificação de Gleason que avalia o grau de agressividade do cancro da próstata.



"Embora isto represente uma forma mais agressiva da doença, o cancro parece ser sensível às hormonas, o que permite um tratamento eficaz", acrescenta o seu gabinete.