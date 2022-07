Joe Biden e Xi Jinping discutem focos de tensão internacional

Trata-se da quinta conversa entre os dois líderes desde que Biden chegou à Casa Branca, em janeiro de 2021, como lembrou, na terça-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.Na agenda da reunião estarão as questões de segurança e as reivindicações territoriais da China. A par de Taiwan, os líderes vão falar também sobre o mar do Sul da China, região em que se estima que exista o equivalente a 11.000 milhões de barris de petróleo e que o gigante asiático disputa com Taiwan, Brunei, Indonésia, Filipinas, Malásia e Vietname.A conversa acontece num momento em que se fala de uma possível visita a Taiwan da líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, em agosto, situação que está a gerar tensão entre Washington e Pequim.Pelosi ainda não anunciou oficialmente nenhuma viagem a Taiwan – território que Pequim reivindica como uma província separatista a ser reunificada pela força caso seja necessário -, mas o governo chinês já alertou que responderá com “medidas fortes” se a visita se confirmar.