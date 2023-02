Joe Biden faz visita a Kiev. "Haverá dias, semanas e anos difíceis pela frente"

“Bem-vindo a Kiev, Joe Biden! A sua visita é um sinal extremamente importante de apoio a todos os ucranianos”, escreveu o presidente Volodymyr Zelensky na plataforma Telegram.



O presidente norte-americano encontrou-se com o homólogo ucraniano. Os dois estiveram no centro de Kiev, na Praça de Santa Sofia, onde se encontra um memorial das vítimas ucranianas às mãos da Rússia.



O líder dos Estados Unidos reafirmou, nesta visita, que Washington ficará ao lado da Ucrânia durante o tempo que for preciso e anunciou um novo pacote de sanções contra a Rússia, a ser aplicado no final desta semana.



Será também fornecido a Kiev um novo pacote de ajuda militar no valor de 500 milhões de dólares. Esta ajuda irá incluir mais munições para sistemas de rockets de alta mobilidade.

Num discurso esta segunda-feira na capital, Joe Biden elogiou a coragem da Ucrânia durante a guerra e observou que visitou Kiev seis vezes quando serviu como vice-presidente de Barack Obama.



"Eu sabia que voltaria aqui", declarou.

Para Volodymyr Zelensky, a entrega de armas prometidas pelos EUA constitiu um "sinal inequívoco de que as tentativas russas de vencer não terão hipótese".Biden tinha anunciado, no sábado, que ia visitar esta semana a Polónia, flanco leste da NATO, para analisar a evolução da guerra na Ucrânia.Na altura, o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, apresentou a agenda do chefe de Estado norte-americano para a viagem, referindo que