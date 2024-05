Joe Biden. Israel propôs "retirada total de Gaza"

(em atualização)"Não podemos deixar escapar esta oportunidade", aconselhou ainda.

O líder norta-mericano considerou também que o Roteiro para a Paz na Faixa de Gaza terá de passar pelo cessar-fogo total entre Israel e o Hamas, pela retirada das Forças de Defesa israelitas, IDF, e pela libertação de todos os reféns raptados pelo grupo palestiniano a sete de outubro, na invasão que desencadeou as recentes operações militares.







O acordo está "pronto a ser implementado", acrescentou Joe Biden, durante um discurso a partir da Casa Branca e transmitido em direto na rede X.



De acordo com o presidente norte-americano, o acordo proposto por Israel irá desenvolver-se em três fases.



A primeira iria incluir um cessar-fogo total, a retirada dos soldados das IDF, a libertação parcial de alguns dos reféns ainda retidos em Gaza, uma troca de prisioneiros palestinianos e a entreda de 600 camiões de ajuda no enclave. Deverá durar seis semanas.



A segunda seria "o fim permanente das hostilidades" e iria incluir, se necessário, a extensão do cessar-fogo de seis semanas. Além disso incluiria a libertação dos restantes reféns sobreviventes, incluindo soldados, contribuindo para o cessar-fogo permanente.



A terceira fase prevê a reparação da Faixa de Gaza. Para ficar concluída, teria de incluir a devolução dos restos mortais do reféns que morreram cativos do Hamas.





"É a proposta agora em cima da mesa", frisou Joe Biden.