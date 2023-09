Joe Biden no Vietname para reforçar as relações e a pensar na China

Joe Biden desembarcou em Hanói pelas 16:00 locais (10:00 em Portugal continental) após ter participado na cimeira do G20 em Nova Deli, na Índia.

Nesta visita terá um encontro particular com o líder do Partido Comunista no poder, Nguyen Phu Trong.

Está prevista a assinatura de uma "parceria estratégica alargada". Até agora, o Vietname só celebrou parcerias deste tipo, que reflete o mais elevado grau de proximidade diplomática, com a Rússia, a Índia, a Coreia do Sul e a China.

Embora tenha o cuidado de não dar a impressão de estar do lado de Washington ou de Pequim, Hanói partilha as preocupações norte-americanas sobre as reivindicações de Pequim no Mar do Sul da China - onde Hanói tem reivindicações rivais.

Na véspera da chegada de Biden a Hanói, o New York Times noticiou que o Vietname estava a negociar secretamente um novo acordo de armas com a Rússia, apesar das sanções internacionais.

De acordo com um documento do Ministério das Finanças vietnamita, citado pelo diário americano, este acordo poderia ser financiado por um projeto petrolífero conjunto russo-vietnamita na Sibéria.

Jon Finer, conselheiro adjunto para a segurança nacional dos EUA, falou hoje à imprensa sobre a relação de décadas entre a Rússia e o Vietname em termos de cooperação militar.

Segundo Finer, existe "um crescente mal-estar entre os vietnamitas" relativamente a esta relação, defendendo que Washington e os seus aliados poderiam ajudar Hanói a "diversificar os seus parceiros".

Os Estados Unidos e o Vietname mantêm também relações comerciais cada vez mais estreitas. Washington vê Hanói como um parceiro importante, numa altura em que os norte-americanos procuram estabelecer circuitos industriais globais para ficarem menos dependentes da China.

O programa de hoje inclui uma cerimónia de boas-vindas, discursos e uma conferência de imprensa do Presidente norte-americano, que na terça-feira atribuiu a mais alta distinção militar americana a um piloto de helicóptero que salvou quatro soldados durante a guerra do Vietname.

Na segunda-feira, Joe Biden encontrar-se-á com o Presidente Vo Van Thuong e com o primeiro-ministro Pham Minh Chinh. Está igualmente prevista uma homenagem em Hanói, em frente ao monumento dedicado a John McCain, o antigo herói de guerra já falecido que ajudou a reconstruir os laços entre os dois países.

No sábado, a zona central do lago Hoan Kiem de Hanói, muito popular entre as famílias, estava decorada com bandeiras norte-americanas e vietnamitas. Não muito longe, num bairro histórico, uma loja de recordações vendia t-shirts com o rosto de Joe Biden.