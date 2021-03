Joe Biden planeia visita à fronteira com o México

", disse Joe Biden, numa resposta aos jornalistas sobre quando planeava visitar a fronteira.A administração norte-americana, neste caso representada pelo secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, defendeu a gestão da crise da imigração e enviar uma mensagem clara: "".Biden disse que além de lançar esse "slogan", a administração vai tomar mais medidas.", quando os imigrantes podiam ficar nos EUA e arquivar os casos a partir dos países de origem, acrescentou.Nas principais estações de televisão norte-americanas, Mayorkas repetiu o apelo das autoridades aos imigrantes para não viajem para o país.Sobre o tempo que levará o executivo aExistia "um sistema estabelecido tanto durante administrações republicana e democrática, que foi destruído durante a administração" do ex-presidente Donald Trump (2017-2021), disse.", disse Mayorkas, que na sexta-feira se deslocou à fronteira de El Paso, no Texas.Trump, ainda o líder mais popular entre os republicanos, reagiu a estas declarações e afirmou que entregou à administração Biden "a fronteira mais segura da história".

O ex-presidente defendeu que a construção do muro na fronteira com o México, uma das prioridades de Trump travada por Biden no primeiro dia na Casa Branca, fosse retomada, acrescentando que os tráficos de drogas e de seres humanos estão a aumentar na fronteira dos EUA.