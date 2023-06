Joe Biden tropeçou e caiu mas Casa Branca garante que está bem

O democrata, que tinha acabado de entregar diplomas aos alunos da academia da Força Aérea do Colorado, caiu para a frente, apoiando-se nas mãos e nos joelhos, aparentemente por ter tropeçado num saco.



"Ele está bem. Estava um saco no caminho quando ele estava a cumprimentar as pessoas", disse o seu diretor de comunicação, Ben LaBolt, na rede social Twitter.



Biden, cuja idade e estado físico são tema frequente de ataque por parte de alguns adversários políticos, levantou-se com a ajuda de um militar que estava ao seu lado e dos seus guarda-costas.



Foi visto a apontar para um saco, utilizado visivelmente para fazer peso sobre um aparelho que estava no alço, como que para explicar a sua queda.



O presidente, candidato à reeleição em 2024, assistiu ao fim da cerimónia, não parecendo afetado pelo ocorrido.



Depois entrou no avião para regressar a Washington, subindo as escadas para embarcar, sem parar para responder a perguntas dos jornalistas.



O mais recente boletim sobre o estado de saúde do presidente, divulgado em fevereiro, estabeleceu que estava bem.