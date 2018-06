Jogo cancelado. Israel queixa-se de "politização" da seleção argentina

Carlos Santos Neves - RTP06 Jun, 2018, 11:36 / atualizado em 06 Jun, 2018, 11:39 | Mundo

A decisão foi conhecida na terça-feira pela voz do vice-presidente da Associação de Futebol Argentino. Em declarações à emissora argentina Rádio 10, Hugo Moyano saiu em defesa da suspensão da partida que deveria ter lugar no próximo sábado em Jerusalém.



“Acho bem que se tenha suspendido o encontro. Fez-se o correto. Não valia a pena, perante o que se passa nestes lugares, onde se mata tanta gente. Somos seres humanos, não se pode aceitar de forma alguma. As famílias dos jogadores estavam a sofrer por causa das ameaças”, afirmou o responsável.Foi a ministra israelita do Desporto e Cultura quem selou a mudança do jogo de Haifa para Jerusalém, no âmbito das comemorações dos 70 anos da criação do Estado hebraico. Miri Reguev pretenderia que Lionel Messi, o astro da seleção argentina, beijasse o Muro das Lamentações.





Antes desta decisão, a ministra argentina da Segurança, Patricia Bullrich, ainda fez um apelo para que se separasse as questões político-diplomáticas do futebol, arguindo mesmo que o encontro amigável não poderia “ofender os palestinianos”, dado que Buenos Aires “reconhece o Estado palestiniano”.



Por sua vez, Susan Shalabi, diretora internacional da Associação de Futebol da Palestina, saudou a seleção argentina por ter decidido “não ser convertida em ferramenta política”.



O ministro israelita da Defesa, o falcão Avigdor Lieberman, veio entretanto criticar o que considerou ser uma cedência argentina a pressões por parte de “inimigos de Israel” e “vozes antissemitas”.



“É uma pena que as estrelas de futebol argentino tenham cedido à pressão dos inimigos de Israel, com o único objetivo de atingir o direito básico de Israel à autodefesa e causar a sua aniquilação. Não vamos ceder às vozes antissemitas e que apoiam o terrorismo”, reagiu o governante no Twitter.



Já esta quarta-feira foi a vez de o Presidente israelita, Reuvén Rivlin, manifestar inquietação com o cancelamento do jogo.



“É, na realidade, uma manhã triste para os adeptos, incluindo para os meus netos. Há valores que são mais altos do que Messi. A politização por parte da Argentina preocupa-me muito”, declarou Rivlin em comunicado.



“Mesmo nos momentos mais difíceis, fizemos sempre os possíveis para deixar fora do campo as considerações que não eram exclusivamente desportivas. É uma pena que a equipa da Argentina não tenha sido capaz de o fazer, desta vez”, rematou.