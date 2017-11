John Lasseter afasta-se da Disney por acusações de má conduta sexual

RTP22 Nov, 2017, 18:37 / atualizado em 22 Nov, 2017, 18:38 | Mundo

John Lasseter, diretor criativo da Disney Animação e um dos fundadores da Pixar, foi recentemente acusado de comportamentos desrespeitosos para com funcionários do sexo feminino da equipa criativa da Walt Disney Company.



Numa publicação na revista Hollywood Reporter, Lasseter é acusado por um funcionário de costumar “agarrar, beijar, fazer comentários sobre os atributos físicos” a colegas e funcionárias com quem trabalha.



Segundo a revista, que tem estado a investigar as alegadas acusações, foram muitas as fontes da Pixar e da equipa de animação da Disney que confirmaram alguns dos comportamentos inapropriados de Lasseter, acrescentando que o diretor de animação da Disney teve alguns incidentes durante eventos sociais da empresa, também devido ao seu consumo exagerado de bebidas alcoólicas.



Na mesma publicação, a revista diz que Rashida Jones, atriz e argumentista, deixou a Pixar quando estava a trabalhar com Lasseter para o filme “Toy Story 4” devido a um “adiantamento indesejável” por parte do diretor executivo.



Jones e o colega com quem estava a trabalhar no projeto da Disney, Will McCormack, negaram, no entanto, esse incidente, dizendo que deixaram o projeto “por diferenças criativas e, mais importante, filosóficas”.



Lasseter, de 60 anos, emitiu um comunicado dirigido a toda a equipa da direção criativa, divulgado pela Hollywood Reporter, declarando que se afastará durante cerca de seis meses da Disney e da Pixar para “tirar uma licença sabática".

"As minhas mais sinceras desculpas se vos desiludi”

“Eu tive recentemente uma série de conversas difíceis que foram muito dolorosas para mim. Nunca é fácil enfrentar seus erros, mas é a única maneira de aprender com eles”, escreveu o criador de filmes como “Toy Story”, “À procura de Nemo” e “Carros”.



Relativamente às acusações, John Lasseter diz ”tenho pensado muito no líder que sou hoje em comparação com o mentor, defensor e campeão que quero ser” e que nunca teve intenção de fazer os colegas se sentirem “desrespeitados ou desconfortáveis”.



Dirigindo-se a todos os colegas e funcionários com quem trabalhou, Lasseter lamentou o seu comportamento: “Peço as minhas mais sinceras desculpas se vos desiludi”.



“Quero pedir desculpa especialmente a qualquer um que tenha recebido um abraço indesejado ou qualquer outro gesto que possam ter considerado que passou os limites de alguma forma”, acrescentou.



O executivo da Disney declara, no comunicado, que se vai afastar “durante algum tempo para refletir sobre como avançar a partir daqui”, numa decisão acordada com a empresa.



“Por mais que seja difícil para mim afastar-me de um trabalho que tanto me apaixona e de uma equipa que tenho na maior estima, não só como artistas mas como pessoas, sei que é o melhor para nós neste momento”, salienta ao referir que pretende que “esta sabática” o ajude a regressar com “perspetiva e conhecimento” necessários para ser o líder que a equipa merece.



"Tenho um orgulho imenso nesta equipa, e sei que vão continuar a surpreender o mundo na minha ausência. Desejo-vos a todos uma excelente época festiva e anseio por voltar a trabalhar convosco no novo ano”, termina.

Lasseter é rosto da animação da Disney

John Lasseter era diretor executivo dos estúdios da Pixar e Walt Disney Animation desde 2006, quando a Disney comprou a Pixar, e trabalhou em todos os filmes produzidos da Pixar desde então, como diretor executivo, de animação ou mesmo como argumentista.



A Disney lançou, entretanto, um comunicado em resposta às declarações de Lasseter onde se lê: “Estamos empenhados em manter um ambiente em que todos os funcionários sejam respeitados e capacitados para fazer o melhor trabalho possível. Agradecemos a franqueza de John e as desculpas sinceras e apoiamos totalmente o seu período sabático”.



Para além dos dois Óscar que conseguiu, Lasseter tornou-se o rosto da animação da Disney e ganhou, para a Pixar, oito prémios da Academia de Melhor Filme de Animação, e três para a Walt Disney Animation.



A declaração foi emitida ontem por John Lassete, no mesmo dia em que a revista Hollywood Reporter publica um artigo sobre as alegadas acusações, e nas vésperas de sair a mais recente produção da Disney e da Pixar - “Coco” – que estreia amanhã, 23 de novembro, em Portugal.