Johnny Depp ganha o processo por difamação contra Amber Heard

Johnny Depp ganhou o processo civil de difamação contra a ex-mulher Amber Heard, e arrecada perto de 12 milhões. O júri considerou que Heard difamou o ex-marido num artigo do Washington Post de 2018 no qual ela escreveu sobre ser "uma figura pública" vítima de "violência doméstica". Os sete jurados também deliberaram por unanimidade que as alegações de Herd contra o ex-marido são falsas.