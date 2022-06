Johnny Depp venceu o julgamento contra a ex-mulher Amber Heard

O ator Johnny Depp venceu o julgamento contra a ex-mulher, Amber Heard. O júri decidiu que Jonhny Depp vai receber 15 milhões de dólares no processo civil de difamação que moveu contra a ex companheira, por considerar que Amber agiu com malícia.