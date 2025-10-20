Joias de Napoleão em parte incerta. Louvre mantém portas fechadas após assalto histórico

Depois de primeiras indicações de que o museu ia abrir e estando centenas de pessoas nas filas - algumas passando mesmo a segurança - a direção do Museu em consonância com o Ministério Público, o perfeito de polícia e a ministra da Cultura decidiram manter encerrado o Museu do Louvre.







“Após o assalto de ontem ao Louvre, o museu lamenta informar que permanecerá fechado ao público hoje”, lê-se numa mensagem no site do museu. “Os visitantes que já compraram bilhetes serão reembolsados automaticamente”.





O canal francês TF1 revelou, esta segunda-feira, que as autoridades encontraram nas redondezas do museu alguns objetos dos assaltantes - um maçarico, gasolina, luvas, um walkie-talkie, um cobertor.



Já no domingo tinha sido encontrada, a coroa da imperatriz Eugénia.







Como invadiram o museu?

Museus menos seguros que bancos



O Louvre, o museu mais visitado do mundo, foi fechado repentinamente no domingo após um assalto à galeria Apollon, lar das joias da coroa francesa.Um grupo de quatro homens roubou joias no domingo de manhã utilizando um empilhador estacionado na margem do rio Rena, fazendo-o subir até à altura de uma janela do primeiro andar do museu.Os homens entraram na Galeria Apollo depois de partirem os vidros da janela. E, segundo o Ministério francês da Cultura,E enquanto as autoridades tentam localizar os criminosos, surgem questões de como o conseguiram fazer e quem podia estar interessado nas peças.Parece uma cena de filme de ação, mas as autoridades francesas reconhecem que foi uma operação altamente profissional:O Louvre abriu por volta das 9h00 e, meia hora depois, os assaltantes estavam na ala sul do museu, numa rua na margem do rio SenaPartiram os expositores de vidro e roubaram as joias.De acordo com o ministro francês do Interior, o assalto durou cerca de sete minutos, o queEste assalto foi o primeiro registado no Louvre desde o roubo de uma pintura do pintor francês Camille Corot, em 1998, que nunca foi encontrada e reacendeu o debate sobre a segurança do museu. Considerados menos seguros que bancos e albergando peças de ouro e prata, os museus são alvos de grupos criminosos.O maior terá sido em 1911, cometido por um decorador italiano que trabalhou lá por um breve período e roubou a Mona Lisa. Na altura, Vincenzo Peruggia entrou no museu vestido como um funcionário e, quando ninguém estava a ver, removeu a pintura e saiu sorrateiramente. Mais tarde, foi preso e a pintura recuperada., reconheceu o ministro Laurent Nuñez., disse o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, à rádio pública France Inter, uma vez que