Joias de Napoleão roubadas durante assalto ao museu do Louvre

Rachel Mestre Mesquita, Mariana Ribeiro Soares - RTP
Gonzalo Fuentes - Reuters

O Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de um assalto ao início da manhã deste domingo. Os assaltantes conseguiram escapar com joias da coleção de Napoleão. O museu encontra-se encerrado este domingo.

A ministra francesa da Cultura anunciou na manhã deste domingo que o Museu do Louvre foi alvo de um assalto. “Não há feridos a lamentar”, segundo Rachida Dati.


"Estou no local ao lado das equipas do museu e da polícia", acrescenta a ministra, precisando que “as investigações” estão em curso. Segundo revelou uma fonte do Ministério do Interior à RTP, os assaltantes conseguiram escapar com joias. Os danos estão a ser avaliados.
Também o Museu do Louvre anunciou no X ter encerrado as suas portas neste domingo “por motivos excecionais”.

O incidente ocorreu entre as 9h30 e as 9h40, logo após a abertura do museu. Os criminosos terão chegado de trotinete e utilizaram um elevador de carga para aceder a uma das fachadas do museu, antes de partirem as janelas com ferramentas. Terão sido roubadas joias da coleção de Napoleão da galeria Apollon.  O valor dos objetos roubados ainda está a ser contabilizado.

A ministra da Cultura confirmou entretanto que uma das joias roubadas "foi encontrada perto do museu". Segundo o Le Parisien, a joia recuperada é a coroa da Imperatriz Eugénie.
O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, confirmou que foram roubadas joias de “valor incalculável”. Segundo Nuñez, os assaltantes ("três ou quatro") realizaram a operação em sete minutos e fugiram "numa scooter TMax".

Em declarações à France TV, o ministro adianta que os assaltantes são já conhecidos das forças de segurança uma vez que terão já cometido crimes idênticos em Paris.
