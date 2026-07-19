Mundo
Guerra no Médio Oriente
Jordânia e Kuwait denunciam novos ataques iranianos
Ao início da tarde deste domingo as sirenes soaram na capital da Jordânia, com a troca de ataques entre Estados Unidos e Irão. Pouco depois as autoridades de Amã indicaram ter intercetado mísseis iranianos. Também o Kuwait denunciou um ataque de Teerão contra uma central de produção de água e eletricidade.
As Forças Armadas da Jordânia dizem ter abatido três mísseis iranianos, enquanto um quarto projétil lançado em direção ao território caiu numa zona remota no sul do país.
“Os sistemas de defesa aérea intercetaram e abateram três dos quatro mísseis iranianos que tinham como alvo o território do Reino, enquanto o quarto míssil caiu numa zona remota do sul do país, longe dos centros populacionais”, avançou uma fonte do Exército à agência de notícias jordana Petra.
A mesma fonte indicou que o ataque “não causou vítimas, nem danos materiais”, adiantando que as equipas de emergência se deslocaram ao local do impacto do quarto míssil para “isolá-lo de acordo com os procedimentos técnicos e de segurança aplicáveis”.
Pouco antes, o país vizinho Israel alertou para a possibilidade de um míssil disparado pelo Irão em direção a Aqaba, no sul do país árabe, causar danos colaterais no seu território. Aqaba é a única cidade costeira e portuária da Jordânia, situada no mar Vermelho e no golfo de Aqaba, o que a torna um ponto estratégico.
"Foram identificados disparos de mísseis do Irão em direção à cidade de Aqaba, na Jordânia", adiantou o Exército israelita.
As sirenes de alerta soaram na capital jordana e em outras partes do país, segundo o canal público do reino, Al Mamlaka.
A Jordânia convocou o diplomata iraniano em Amã devido ao que chamou de "ataques iranianos injustificados e flagrantes" e "declarações provocativas e inflamatórias contra o território do Reino".
Kuwait denuncia mais um ataque iraniano
O Ministério da Eletricidade, Água e Energias Renováveis do Kuwait informou que uma central de geração de energia e destilação de água foi atacada pelo Irão pela segunda vez em dois dias, provocando um incêndio em algumas das instalações.
“Na sequência da odiosa agressão iraniana contra o Kuwait, uma central elétrica e de dessalinização de água, pela segunda vez em dois dias, foi alvo de um ataque que provocou um incêndio em algumas instalações”, declarou o Ministério num comunicado publicado no X, acrescentando que os bombeiros estavam a trabalhar para extinguir o incêndio.
O exército do Kuwait declarou também este domingo que estava a responder a ataques com mísseis e drones iranianos, na sequência dos disparos lançados contra o Estado do Golfo por Teerão, que atingiram uma central elétrica e uma instalação petrolífera.
“As defesas aéreas estão atualmente a enfrentar ataques hostis com mísseis e drones, na sequência da agressão pecaminosa do Irão”, indicou o exército num comunicado.
O Irão anunciou na última madrugada ter atacado duas bases militares no Kuwait em retaliação a ataques dos Estados Unidos a bases militares, segundo a televisão estatal.
A recente escalada levou à suspensão formal do memorando de entendimento que visava pôr fim ao conflito iniciado a 28 de fevereiro com os ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. Já este domingo os militares norte-americanos lançaram novos ataques aéreos contra a Guarda Revolucionária do Irão, em retaliação pela morte dos dois soldados norte-americanos.
C/agências