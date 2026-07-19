Jordânia e Kuwait denunciam novos ataques iranianos

As Forças Armadas da Jordânia dizem ter abatido três mísseis iranianos, enquanto um quarto projétil lançado em direção ao território caiu numa zona remota no sul do país.

Kuwait denuncia mais um ataque iraniano

C/agências

, avançou uma fonte do Exército à agência de notícias jordana Petra.A mesma fonte indicou que o ataque “não causou vítimas, nem danos materiais”, adiantando que as equipas de emergência se deslocaram ao local do impacto do quarto míssil para “isolá-lo de acordo com os procedimentos técnicos e de segurança aplicáveis”.Aqaba é a única cidade costeira e portuária da Jordânia, situada no mar Vermelho e no golfo de Aqaba, o que a torna um ponto estratégico., adiantou o Exército israelita.As sirenes de alerta soaram na capital jordana e em outras partes do país, segundo o canal público do reino, Al Mamlaka.O Ministério da Eletricidade, Água e Energias Renováveis do Kuwait informou que uma central de geração de energia e destilação de água foi atacada pelo Irão pela segunda vez em dois dias, provocando um incêndio em algumas das instalações.declarou o Ministério num comunicado publicado no X, acrescentando que os bombeiros estavam a trabalhar para extinguir o incêndio.O exército do Kuwait declarou também este domingo que estava a responder a ataques com mísseis e drones iranianos, na sequência dos disparos lançados contra o Estado do Golfo por Teerão, que atingiram uma central elétrica e uma instalação petrolífera., indicou o exército num comunicado.O Irão anunciou na última madrugada ter atacado duas bases militares no Kuwait em retaliação a ataques dos Estados Unidos a bases militares, segundo a televisão estatal.A recente escalada levou à suspensão formal do memorando de entendimento que visava pôr fim ao conflito iniciado a 28 de fevereiro com os ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. Já este domingo os militares norte-americanos lançaram novos ataques aéreos contra a Guarda Revolucionária do Irão, em retaliação pela morte dos dois soldados norte-americanos.