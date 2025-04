Foto: EPA

A preocupação com os excluídos, dos mais desfavorecidos foi uma preocupação de sempre do Papa. Ainda na Argentina, Jorge Bergoglio era visto com frequência nos bairros pobres de Buenos Aires, como nos conta o enviado especial da Antena 1 Pedro Sá Guerra a partir de uma das favelas da capital onde também se chora a partida de Francisco.