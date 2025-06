Jorge Moreira da Silva pede mais investimento para países em desenvolvimento

"Portugal, o Reino Unido ou a União Europeia quando estão a anunciar aqui [na Conferência da ONU sobre o Oceano] compromissos financeiros estão apenas para o seu próprio território, para a economia do mar. Ora, isso não vai funcionar", alertou.

Jorge Moreira da Silva explicou em declarações à RTP e à Lusa que nos países do sul há 2.400 milhões de pessoas sem saneamento levando os esgotos diretos para o mar, nesses países não há tratamento de resíduos, o que significa que o plástico vai parar ao mar e a população não tem acesso a energia, está dependente de combustíveis fósseis, o que penaliza o mar através do aquecimento global.

"E por isso é muito importante que aqui de Nice não saia apenas uma mensagem tecnocrática para a economia do mar, mas que saia uma mensagem de solidariedade global", apelou.

Para Jorge Moreira da Silva, se não houver mais financiamento para os países em desenvolvimento não serão cumpridos nenhuns dos tratados internacionais, referindo-se ao Acordo de Paris, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou metas de biodiversidade e para os plásticos.

Além de financiamento, que está deficitário 117 vezes mais do que seria necessário, o responsável da ONU e ex-ministro português do Ambiente disse que "não basta atirar dinheiro, são precisas politicas públicas, ordenamento do espaço marítimo, restrição da poluição por plásticos, projetos de recuperação biodiversidade".

Considerou ainda que desde 2015 que não havia "um ano tão importante em termos de multilateralismo".

Nesse ano foram aprovados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o Acordo de Paris para as alterações climáticas e o plano de ação de Adis Abeba para o desenvolvimento.

"Em 2025 estamos fora de pista" disse referindo que os ODS estão em incumprimento, a temperatura está numa trajetória para aumento da temperatura e falta financiamento na ordem dos 4 mil milhões de dólares (3.49 mil milhões de euros).

Jorge Moreira da Silva interveio hoje num dos painéis de discussão na Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano (UNOC3) sobre o financiamento da proteção do oceano.

A UNOC3 decorre junto ao porto de Nice, França, até sexta-feira e reúne delegações de mais de 100 países e 40 agências internacionais, bem como a comunidade científica e organizações ambientais.