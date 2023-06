Jornal alemão Bild recorre à Inteligência Artificial para substituir editores

As medidas foram anunciadas num e-mail enviado aos trabalhadors na segunda-feira, assinado por dois editores-chefes, Marion Horn e Robert Schneider, pelo responsável do grupo Bild, Claudius Senst e pelo diretor administrativo do jornal, Christoph Eck-Schmidt.Na mensagem enviada aos trabalhadores a que o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung teve acesso,O número exato de despedimentos não foi anunciado, mas o corte deverá ser de cerca de 200 empregos, segundo avança o Frankfurter Allgemeine Zeitung.Por outro lado, o número de edições regionais do jornal passará de 18 para apenas 12. As delegações mais pequenas serão extintas e alguns dos postos de trabalho de gestão e administração deverão ficar mais reduzidos.As edições regionais nas cidades de Leipzig, Dresden e Chemnitz vão fundir-se numa edição única da Saxónia. As edições de Düsseldorf e Colónia vão formar uma única, a Bold Rheinland. Com estes cortes, deixa de haver uma edição regional de Hamburgo. Nas várias edições, as reportagens regionais ficam reduzidas a apenas uma página local e outra página dedicada ao desporto.

Inteligência Artificial no jornalismo

Já em finais de fevereiro, Mathias Döpfner, chefe do conglomerado de media Axel Spinger SE, tinha alertado para uma futura reestruturação do jornal Bild, tendo logo na altura despedido vários editores e responsáveis do jornal.No e-mail então enviado,“Para continuarmos a ser economicamente bem-sucedidos no futuro, os nossos lucros no negócio de media na Alemanha devem aumentar em cerca de 100 milhões de euros nos próximos três anos”, algo que a empresa está a tentar fazer com o aumento de vendas mas também com redução de custos.Acrescentava ainda que “a liberdade de fazer jornalismo independente e crítico depende do sucesso económico”, declarando que o jornalismo em papel acabou e que está numa era “somente digital”.“Isso não significa apenas dizer adeus ao jornalismo impresso”, mas também “uma compreensão fundamentalmente nova do jornalismo de qualidade na era digital”.

As críticas da Associação Alemã de Jornalistas

A Associação Alemã de Jornalistas (DJV) deixou duras críticas ao plano delineado pela Axel Springer SE, considerando que, para além de ser “antissocial em relação aos funcionários”.“Menos reportagens regionais significam menor serviço ao leitor, e por isso menos leitores”, alertou, referindo-se à redução de edições a nível local.A Springer não é o primeiro conglomerado de media a olhar para a Inteligência Artificial como solução para suprimir postos de trabalho. Destaque, por exemplo, para o site, que anunciou este ano que iria passar a recorrer à IA para a criação de alguns dos seus conteúdos.

Jornal envolto em polémicas

, caindo para pouco mais de um milhão de jornais,Por outro lado, o jornal Bild tem estado no centro de outras polémicas com a demissão recente do ex-editor Julian Reichelt devido a alegações de má conduta sexual eNo início de 2023, Mathias Döpfner, CEO da Springer, apresentou um pedido de desculpas após a divulgação de mensagens polémicas.As mensagens em causa demonstravam que Döpfner tinha recorrido ao Bild para tentar influenciar as últimas eleições na Alemanha, tendo alimentado o jornal com a sua opinião pessoal contra movimentos de defesa do clima, contra as medidas de contenção da Covid-19 e ainda contra a antiga chanceler alemã, Angela Merkel.