Jornal do Partido Comunista Chinês adverte para "grave erosão" da ordem internacional

O Global Times denuncia a "subversão dos princípios fundamentais do direito internacional", incluindo a igualdade soberana, a não-ingerência nos assuntos internos dos Estados e a proibição do uso da força, ao permitir que "certos países decidam unilateralmente quem é culpado, quem deve ser punido e de que forma".

"Se tais práticas forem toleradas, o direito internacional será reduzido a uma ferramenta aplicada seletivamente, e o mecanismo coletivo de segurança estabelecido pela Carta das Nações Unidas será esvaziado", lê-se no editorial.

O jornal sublinha que a detenção e transferência de um chefe de Estado em funções, sem mandado claro das Nações Unidas, não é apenas uma violação da soberania de um país, mas um ataque direto à previsibilidade e à autoridade do direito internacional.

"O que está em causa não é apenas a segurança da Venezuela, mas o futuro da ordem jurídica internacional", escreve o jornal em língua inglesa, recordando que vários representantes expressaram preocupações semelhantes numa reunião do Conselho de Segurança da ONU.

O Global Times considera que a imposição da força sobre as regras multilaterais representa um retorno ao "estado de natureza" hobbesiano, onde os fortes ditam as regras.

"A esmagadora maioria dos países não deseja regressar a uma selva internacional regida pela lei do mais forte", afirma.

A publicação também critica o que classifica como "narrativas fabricadas" por Washington para justificar a operação, afirmando que substituir normas jurídicas por julgamentos políticos arbitrários apenas gera instabilidade global e enfraquece o sistema multilateral.

Pequim tem-se manifestado abertamente contra a captura do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, afirmou esta semana que os EUA "pisotearam de forma arbitrária a soberania, a segurança e os direitos e interesses legítimos da Venezuela", apelando à libertação imediata de Maduro e da sua esposa.