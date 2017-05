Jornalíssimo

Está online a maior lista de espécies de árvores alguma vez feita



A maior rede de conservação de plantas a nível internacional, a Botanic Gardens Conservation International, que reúne 500 jardins botânicos de todo o mundo, fez uma pesquisa aprofundada para saber quantas espécies de árvores há no mundo.



Descobriram mais de 60 mil tipos diferentes. Sendo que o Brasil lidera a lista: Tem 870 tipos diferentes, seguido da Colômbia e da Indonésia.



Se atentarmos nas espécies endémicas, o Brasil continua à frente, mas em segundo lugar surge Madagáscar e em terceiro a Austrália.



Este trabalho deu origem à mais completa lista de espécies arbóreas do mundo, que reúne o nome e a distribuição geográfica de cada espécie. Chama-se GlobalTreeSearch, está online, e a pesquisa pode ser feita por país ou por espécie de árvore. Em Portugal estão listadas menos de uma centena de espécies diferentes.



Este trabalho permite igualmente perceber quais as espécies em risco e protegê-las, como a Karomia Gigas, da Tanzânia, de que só se conhecem 6 exemplares.





As garrafas de água de plástico podem ter os dias contados





Jovens engenheiros a estudar em Londres encontraram uma alternativa ecológica às garrafas de plástico e estão já a comercializá-la em lojas temporárias e eventos desportivos no Reino Unido.



As Ooho!, são embalagens esféricas feitas à base de algas que permitem armazenar água e que podem ser ingeridas ou, no caso de serem descartadas, são biodegradáveis. E ainda são mais baratas de produzir do que o plástico.



Os criadores desta nova embalagem estão agora a trabalhar em formas de facilitar a comercialização e no desenvolvimento de máquinas de venda.



O plástico é um dos grandes problemas ambientais do nosso tempo. Estima-se que em 2050 haverá mais plástico do que peixes no mar. As garrafas de plástico são responsáveis pela produção de mais de 2 mil milhões de toneladas de plástico todos os anos.