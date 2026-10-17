Jornalista agredida por colonos israelitas estava perfeitamente identificada

Depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter lançado "sérias dúvidas" sobre o que descreveu como um "enfrentamento", o editor-chefe do diário, Matt Murray, respondeu nas redes sociais que não existe qualquer tipo de ambiguidade quanto ao que aconteceu a Levine enquanto fazia a cobertura da colheita de azeitonas na localidade cisjordana de Abú Falá.

"Para ficar claro: alguns factos não estão em discussão nem são ambíguos. A nossa fotógrafa estava claramente identificada como imprensa", afirmou Murray. "Foi claramente agredida. Estas não são declarações partidárias nem ridículas, mas indiscutíveis. Exigimos uma investigação exaustiva e que se prestem contas", concluiu editor-chefe do diário.

Num vídeo difundido a partir do hospital, a jornalista denunciou uma agressão "brutal" por "pelo menos 50 homens mascarados".

"Atacaram-me e atiraram-me ao chão. Felizmente, eu estava a usar o capacete, caso contrário, provavelmente nem estaria aqui, porque continuaram a espancar-me, cerca de 50 vezes, e passados uns dez minutos tentaram levantar-me, mas depois atiraram-me novamente ao chão e continuaram a espancar-me", relatou.

A Associação da Imprensa Estrangeira disse que a jornalista "sofreu ferimentos moderados e foi tratada num hospital local por golpes e ferimentos, alguns penetrantes, por todo o corpo", antes de acrescentar que "os colonos lhe roubaram o passaporte, o telefone, a carteira e o equipamento" durante os incidentes.