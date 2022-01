Jornalista alemã absolvida de acusações de terrorismo na Turquia

"Após quatro anos, oito meses e 20 dias: Absolvida das duas acusações!", indicou Tolu em mensagem no Twitter após a deliberação. Era acusada de divulgação de propaganda terrorista e de ser membro do banido Partido Comunista Marxista-Leninista.

De nacionalidade alemã, Tolu, 38 anos, foi colocada em prisão preventiva durante oito meses em 2017. Foi libertada de seguida, mas proibida de abandonar a Turquia até agosto de 2018. Atualmente vive na Alemanha.

Antes da sua prisão, Tolu trabalhou como tradutora e jornalista para a agência noticiosa turca ETHA.

As relações germano-turcas estavam particularmente tensas no momento da detenção de Tolu, quando outros oito alemães, ou com dupla nacionalidade alemã e turca, foram presos. Berlim considerou estas prisões como politicamente motivadas.

Os Repórteres Sem Fronteiras colocam a Turquia no 153º lugar, num total de 180 países, na sua lista de liberdade de imprensa (World Press Freedom Index) de 2021. De acordo com a União de Jornalistas turca, pelo menos 34 jornalistas e trabalhadores dos `media` estão atualmente sob detenção.