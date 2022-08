Jornalista angolano aponta aspetos positivos da campanha eleitoral

Hoje é dia de eleições gerais em Angola. Ao longo da campanha houve várias denúncias de falta de transparência no processo eleitoral. O enviado especial da Antena 1, António Jorge, ouviu a opinião do diretor do semanário Expansão, o decano jornalista angolano João Armando, que se foca sobretudo nos aspetos positivos.