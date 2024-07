As Nações Unidas estão preocupadas com a condenação do jornalista norte-americano, Evan Gershkovich, condenado a 16 anos de prisão na Rússia por espionagem. O porta-voz da ONU, Farhan Haq, adiantou esta sexta-feira que já foi pedida a libertação de todos os jornalistas detidos na Rússia.