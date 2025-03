Jornalista da BBC deportado após cobertura de protestos na Turquia

Lowen estava na Turquia há vários dias para cobrir os protestos que têm assolado várias cidades no país.

A CEO de notícias da BBC, Deborah Turness, classificou este incidente como “extremamente preocupante”.







A Sözcü TV “foi condenada a uma suspensão de 10 dias dos seus programas”, escreveu o regulador turco num comunicado de imprensa, que também impôs multas e a suspensão de certos programas a três outras estações de televisão críticas do Governo.

De acordo com a emissora britânica, o correspondente foi preso na quarta-feira e esteve detido cerca de 17 horas, até as autoridades decidirem deportarem-no., revelou a BBC, que adianta que Lowen estava na Turquia “para reportar os protestos recentes”.No mesmo comunicado,Segundo a cadeia de televisão britânica, o correspondente da BBC News na Turquia “foi expulso” na sequência da vaga de manifestações que ocorrem na Turquia desde que o presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, acusado de corrupção e um forte rival do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se apresentar como candidato nas eleições presidenciais previstas para 2028., afirmou o próprio Mark Lowen à BBC., acrescentou.Por outro lado,anunciou o Conselho Superior do Audiovisual turco (RTÜK), em pleno movimento de protesto no país.Vários jornalistas foram detidos nos últimos dias na Turquia quando cobriam manifestações proibidas pelas autoridades em várias cidades importantes, sete dos quais foram libertados nas últimas horas.Os repórteres foram detidos sob a acusação de “participarem em concentrações e marchas ilegais” e de “não dispersarem apesar dos avisos” e, como prova, a acusação utilizou o seu próprio trabalho jornalístico, documentando que estavam a cobrir os protestos.O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, disse hoje nas redes sociais que, até agora, 1.879 pessoas foram detidas nos protestos que começaram na quarta-feira da semana passada. Entre os detidos, alguns jornalistas e académicos ainda estão na prisão, incluindo o repórter fotográfico da France Presse, Yasin Akgul.