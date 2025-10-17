Jornalista da RAI alvo de atentado à bomba em Roma

Um conhecido jornalista italiano foi alvo de um atentado à bomba, mas que não o atingiu. Aconteceu na noite de quinta-feira, nos arredores de Roma. O alvo foi Sigfrido Ranucci, apresentador do programa de investigação Report, da televisão pública RAI.

A explosão do carro do jornalista não provocou vítimas, mas destruiu também a viatura da filha de Ranucci, além de ter provocado estragos numa casa.



O atentado desencadeou várias condenações por parte de líderes políticos italianos, entre eles a primeira-ministra Giorgia Meloni.



Sigfrido Ranucci vive com proteção policial há anos, devido às ameaças que recebe na sequência de trabalhos de investigação. Acaba de saber que, a partir de agora ,vai passar a deslocar-se numa viatura blindada.