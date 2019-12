Jornalista de Hong Kong impedido de entrar no território

Jack Tsang, jornalista da Now TV News, viajava para Macau de autocarro, via ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, quando foi detido e interrogado num posto de controlo temporário sob gestão das autoridades da China continental, noticiou hoje o jornal South China Morning Post, que cita uma declaração da estação de televisão.

A segurança na mais longa travessia marítima do mundo foi reforçada antes da chegada do líder chinês, Xi Jinping a Macau, na quarta-feira, para as celebrações do 20.º aniversário da transferência de administração de Portugal para a China, em 20 de dezembro de 1999.

De acordo com a Now TV News, o repórter esteve detido durante mais de duas horas e foi-lhe negada a entrada "nos próximos dias" no antigo território administrado por Portugal. Em contrapartida, um fotógrafo do mesmo canal foi autorizado a entrar na cidade.

Ambos os jornalistas estavam já registados para a cobertura das atividades comemorativas junto das autoridades de Macau, garantiu a emissora, que afastou a ideia da proibição estar ligada à cobertura dos protestos antigovernamentais em Hong Kong.

Contactada pela agência Lusa, a Associação de Jornalistas de Hong Kong disse estar a apurar as circunstâncias que envolveram o caso e remeteu para mais tarde um comentário oficial.

A semana em que decorrem as cerimónias dos 20 anos da região administrativa especial de Macau, para as quais estão inscritos mais de 650 profissionais dos `media`, tem sido marcada por detenções e denúncias de ameaças a jornalistas.

No domingo, a Associação de Jornalistas de Macau garantiu que "muitos jornalistas locais foram ameaçados por pessoas não identificadas", que as avisaram para a forma como se deveriam expressar e agir.

A associação condenou qualquer intimidação e constrangimentos à liberdade de imprensa e apelou ao Governo Central e à RAEM para que cumpra os compromissos ao abrigo do princípio "Um país, dois sistemas".

Também a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) apelou às autoridades do território para que "o livre exercício da profissão esteja assegurado na plenitude (...), perante situações recentes de jornalistas do exterior que viram a entrada negada ou que foram inquiridos prolongadamente nas fronteiras de Macau".

Macau assinala na sexta-feira os 20 anos da transferência da administração do território de Portugal para a China, e organiza a cerimónia de tomada de posse do novo Governo liderado pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, com destaque para a presença do Presidente chinês.

Esta é a terceira vez que Xi Jinping visita o território. Em 2009, enquanto vice-presidente, deu posse ao agora chefe do Executivo cessante, Fernando Chui Sai On. Em 2014, como Presidente, deu posse ao mesmo chefe do Governo para um segundo mandato.