Jornalista detido desde 2018 foi executado na Arábia Saudita

Turki Al-Jasser foi condenado à morte no sábado, de acordo com a Agência de Imprensa Saudita oficial, depois de a pena de morte ter sido confirmada pelo tribunal superior do país.

Em 2018, as autoridades sauditas invadiram a casa de Al-Jasser, prendendo-o e apreendendo o seu computador e telefones.

De acordo com a Associated Press, não ficou claro onde decorreu o seu julgamento nem quanto tempo durou.

O Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), sediado em Nova Iorque, adiantou que as autoridades sauditas sustentavam que Al-Jasser estava por detrás de uma conta nas redes sociais X, antigo Twitter, que fazia acusações de corrupção contra a realeza saudita. Al-Jasser teria também publicado vários `tweets` controversos sobre militantes e grupos militantes.

O diretor do programa do CPJ, Carlos Martínez de la Serna, condenou a execução e disse que a falta de responsabilidade na sequência do assassinato do colunista do Washington Post Jamal Khashoggi no consulado saudita, em Istambul, em 2018, "permite a perseguição contínua de jornalistas no reino".

"O fracasso da comunidade internacional em fazer justiça para Jamal Khashoggi não traiu apenas um jornalista", disse o responsável, acrescentando que "encorajou o príncipe herdeiro de facto Mohammed bin Salman a continuar sua perseguição à imprensa".

Uma equipa de assassinos sauditas matou Jamal Khashoggi no consulado em Istambul. Os serviços secretos norte-americanos concluíram que o príncipe herdeiro saudita ordenou a operação, mas o reino insiste que o príncipe não esteve envolvido no assassínio.

Al-Jasser manteve um blogue pessoal de 2013 a 2015 e era conhecido pelos seus artigos sobre os movimentos da Primavera Árabe que abalaram o Médio Oriente em 2011, os direitos das mulheres e a corrupção.

A Arábia Saudita tem sido alvo de críticas por parte de grupos de defesa dos direitos humanos devido aos seus números e métodos de aplicação da pena capital, incluindo decapitações e execuções em massa.

Em 2024, as execuções na Arábia Saudita aumentaram para 330, de acordo com ativistas e grupos de defesa dos direitos humanos, uma vez que o reino continua a reprimir firmemente a dissidência.

No mês passado, um analista britânico do Bank of America foi condenado a uma década de prisão na Arábia Saudita, aparentemente por causa de uma publicação nas redes sociais, desde então excluída, de acordo com seu advogado.

E em 2021, um cidadão com dupla nacionalidade saudita-americano, Saad Almadi, foi condenado a mais de 19 anos de prisão por acusações relacionadas com terrorismo decorrentes de `tweets` que publicou enquanto vivia nos Estados Unidos.

Foi libertado em 2023, mas foi proibido de deixar o reino.