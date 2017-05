Partilhar o artigo Jornalista do santuário da Aparecida mostrou "momentos emocionantes" aos brasileiros Imprimir o artigo Jornalista do santuário da Aparecida mostrou "momentos emocionantes" aos brasileiros Enviar por email o artigo Jornalista do santuário da Aparecida mostrou "momentos emocionantes" aos brasileiros Aumentar a fonte do artigo Jornalista do santuário da Aparecida mostrou "momentos emocionantes" aos brasileiros Diminuir a fonte do artigo Jornalista do santuário da Aparecida mostrou "momentos emocionantes" aos brasileiros Ouvir o artigo Jornalista do santuário da Aparecida mostrou "momentos emocionantes" aos brasileiros

Tópicos:

Abiane Souza, Aparecida, Centenário Aparições, Senhora Conceição,