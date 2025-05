Desde 24 de fevereiro que se encontra detido no Zimbabué o jornalista Blessed Mhlanga, sob a acusação de ter entrevistado Blessed Geza, membro do partido da oposição. Durante a entrevista, Geza acusou o presidente Emmerson Mnangagwa de pretender prolongar-se no poder após o fim do mandato, em 2028. A detenção de Blessed tem levantado preocupações sobre a liberdade de imprensa no país.