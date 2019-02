Partilhar o artigo Jornalistas de Univisión detidos por fazerem preguntas incómodas no palacio presidencial Imprimir o artigo Jornalistas de Univisión detidos por fazerem preguntas incómodas no palacio presidencial Enviar por email o artigo Jornalistas de Univisión detidos por fazerem preguntas incómodas no palacio presidencial Aumentar a fonte do artigo Jornalistas de Univisión detidos por fazerem preguntas incómodas no palacio presidencial Diminuir a fonte do artigo Jornalistas de Univisión detidos por fazerem preguntas incómodas no palacio presidencial Ouvir o artigo Jornalistas de Univisión detidos por fazerem preguntas incómodas no palacio presidencial

Tópicos:

Bolivariano, Caracas Univisión, Miraflores, Ramos, SNTP SEBIN,