Jornalistas detidos na Turquia por alegada caricatura de Maomé em cartoon

“A pessoa chamada D.P., que fez este desenho desprezível, foi apanhada e levada sob custódia”, escreveu Ali Yerlikaya na rede social X, acrescentando que “estes indivíduos sem vergonha terão de responder pelos seus atos perante os tribunais”.

Imagem “mal interpretada”

“Não permaneceremos em silêncio diante de qualquer ato vil que viole a fé da nossa nação”, disse Davut Gul.







Fundada em 1991, a LeMan é conhecida pela sátira política e considerada uma provocação às alas mais conservadoras, especialmente após ter expressado apoio à revista frncesa Charlie Hebdo, depois dos ataques em 2015.



No desenho satírico via-se a representação de o que parecia ser um indivíduo muçulmano e outro judeu, ambos com asas e auréolas, a cumprimentar-se com um aperto de mão enquanto caem bombas mais abaixo.A imagem tornou-se viral quatro dias após a publicação, e gerou controvérsia.As autoridades turcas também não ficaram indiferentes ao cartoon dae condenaram a imagem. O Ministério Público de Istambul ordenou, na segunda-feira, a, declarou o Ministério Público.O ministro do Interior da Turquia classificou o desenho de “sem vergonha” e anunciou queEm reação às acusações, o editor-chefe da revista, Tuncay Akgun, lamentou que a imagem tenha sido mal interpretada., disse à Agence France-Presse.acrescentou.Através da página do X, a revistadefendeu o desenho e considerou ter sido deliberadamente mal interpretado para causar indignação.”, lê-se no texto da publicação turca., termina.Mesmo depois de anunciadas as detenções, os manifestantes atacaram um bar frequentado por funcionários da revista, no centro de Istambul, na segunda-feira à noite, provocando confrontos com a polícia que tentava dispersar a multidão.Para uma grande maioria de muçulmanos, as representações imagéticas de Maomé ou de outros profetas islâmicos são proibidas. Embora o Alcorão não proíba explicitamente estas representações, alguns hádices proíbem qualquer tipo de imagens alusivas a Maomé.“Desrespeito às nossas crenças nunca é aceitável”, escreveu Yilmaz Tunc no X. “Nenhuma liberdade garante o direito de tornar os valores sagrados de uma crença objeto de humor negro. A caricatura ou qualquer forma de representação visual do nosso profeta não só fere os nossos valores religiosos, como também prejudica a paz social”.