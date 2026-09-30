José Belo Pereira reeleito presidente da Comissão Nacional de Eleições de Timor-Leste

"O resultado da votação por escrutínio secreto foi de 45 votos a favor, 15 contra e três abstenções", anunciou a presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lay, durante a sessão plenária extraordinária.

Os dois partidos da coligação governamental, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e o Partido Democrático (PD), assim como o partido da oposição KHUNTO (Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan), propuseram a recondução do presidente da CNE para um segundo mandato.

O mandato de José Agostinho da Costa Belo Pereira e da atual composição da CNE terminou em 16 de agosto.

A vice-secretária da mesa do parlamento, Bendita Moniz Magno, considerou que a reeleição do presidente da CNE assume particular importância tendo em vista as próximas eleições presidenciais e autárquicas, num contexto relevante para a consolidação democrática de Timor-Leste e para a imagem do país junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O presidente da CNE e os restantes comissários devem tomar posse sexta-feira.

Timor-Leste realiza eleições presidenciais e eleições do poder local no próximo ano e eleições legislativas em 2028.