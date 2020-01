José Eduardo dos Santos rejeita acusações de que facilitou negócios da filha

O ex-presidente de Angola rejeita as acusações de que terá facilitado os negócios à filha Isabel do Santos. Em carta aberta nega qualquer transferência do Estado para ele próprio ou para entidades públicas. Garante ainda que não tinha participação direta na venda de diamantes.

A reportagem é do correspondente da RTP,em Luanda, José Manuel Levy.