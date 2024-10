Josep Borrell avisa que Israel e Hezbollah estão próximos de guerra total

O Chefe da diplomacia europeia alerta que Israel e o Hezbollah estão próximos de uma guerra total.



Josep Borrell lamenta a decisão israelita de considerar António Guterres "persona non grata", e reafirma o apoio da União Europeia às Nações Unidas e apela a um cessar fogo no Médio Oriente.

Declarações feitas no Foro La Toja- Vínculo Atlântico, que decorre na Galiza, acompanhado pela jornalista Ana Gonçalves.