Jovem com passaporte português encontrada morta em Israel

A notícia acaba de ser avançada pela Associated Press.



A informação foi avançada por um primo da jovem de 25 anos, que estudava em Telavive e que estava desaparecida há pelo menos três dias.



A RTP já contactou o ministério dos negócios estrangeiros, que neste momento não confirma a informação.



A jovem estaria no festival Teva, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, que foi invadido às primeiras horas da manhã do último sábado.